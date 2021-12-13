Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı - Haberler
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Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı

Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı
AA / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri'de kesin korunacak hassas alan ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kesin korunacak hassas alan ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı.

Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri arasında yer alan, 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlayan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, arazinin balçık olması nedeniyle yangının çıktığı alana ulaşmakta zorlandı.

İtfaiye ekiplerinin önlem aldığı bölgede söndürme çalışması devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri

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