Kayseri'deki "Sağlık Turizmi Çalıştayı"

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kayseri Sağlık Turizmi Çalıştayı sona erdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalıştay sonrası 8 maddede önerilerin sunulduğu sonuç bildirgesi açıklandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve iki gün süren Sağlık Turizmi Çalıştayı'na Kayseri Valiliği, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ, Kayseri Ticaret Odası, Erciyes Üniversitesi ve Anadolu Sağlık Turizmi Derneği de destek verdi.

Çalıştayın ikinci gününde "Sağlık Turizmi Yönetmeliği'nin Değerlendirilmesi", "Fizik Tedavi ve Termal Sağlık Turizmi", "Sağlık Turizminde Destinasyon İmajı ve Markalaşma", "Yaşlı Bakımı ve Sağlık Turizmi" "Kayseri'de Ulaşım, Konaklama, Turizm", "Sağlık Turizminde Kayseri ve Kapadokya Entegrasyonu", "Sağlık Turizminde Gastronomi ve Tamamlayıcı Alternatif Tıp" ve "Sağlık Turizminde Eğitim" konularında oluşturulan gruplar çalışmalar yaptı.

Çalışmaların ardından bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Çalıştayı değerlendiren İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, çalıştayda dile getirilen her cümlenin çok değerli olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediyesi İmar AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Altuntuğ da konuşmasında çalıştay süresince çok değerli katkılar sunulduğunu kaydetti.

Çalıştayın sonunda hazırlanan bildirgede, çalıştayın amacının, ilgili tüm kuruluşlarla bilgi paylaşımı sağlayarak sağlık turizmi konusunda aktif kuruluşların sayısını artırmak ve başta sağlık camiası olmak üzere bölgenin turizmine ve ticaretine katkıda bulunmak olduğu belirtildi.

Bildirgede ayrıca problemler, çözüm önerileri ve geliştirilmesi gereken konularla ilgili 8 başlıkta değerlendirmeler yapıldı.

Kaynak: AA