Kayseri'deki patatesler 81 ile gönderiliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında Yeşilhisar ilçesindeki üreticilerden alınan patatesler tırlarla 81 ile ulaştırılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında Yeşilhisar ilçesindeki üreticilerden alınan patatesler tırlarla 81 ile ulaştırılmaya başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın depolarda kalan patates ve soğanların üreticilerden ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için görevlendirdiği Toprak Mahsulleri Ofisi, Kayseri'de çalışmalarına başladı. Yeşilhisar ilçesindeki üreticilerin depolarındaki patateslerin tırlara yüklenmesini İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri TMO Şube Müdürü Salih Aksu, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Hamza İkiz yerinde takip etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamasında, "İl Müdürümüz yaptığı açıklamada "İlimiz patates üretiminde % 11' lik üretim ile 4. Sırada. Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde İlimizde de otel, lokanta vb. toplu tüketim yerlerinde yaşanan talep azlığı nedeni ile tüketimin düşmesi, üreticilerimizin patates ve soğanlarının depolarda kalmasına sebep oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla üreticilerin depolarından toplanan ürünler, ramazan ayı boyunca valilikler eliyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Şu an ilimizde depolarda bulunan ürünler kamyonlara yüklenmeye ve 81 ilimizde vatandaşlarımıza ulaştırılmaya başlanmıştır. Böylece hem üreticimizin ürünleri değer bulmuş olacak, hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmış olacak. Üreticimize bereketli, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı