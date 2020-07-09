Kayseri'deki otomobil devrildi: 5 yaralı
Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
09.07.2020 15:15 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:36
Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Mustafa Yağlıpınar'ın (33) kullandığı 38 E 1237 plakalı otomobil, Kayseri-Malatya kara yolu Bünyan ilçesi Karatay Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan aynı aileden Perihan, Tuğçe, Alperen ve Elif Türksoy, sağlık ekiplerince Bünyan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA