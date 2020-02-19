Kayseri'deki otobüs kazasında 14 kişi yaralandı
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Kayseri'deki otobüs kazasında 14 kişi yaralandı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.

19.02.2020 09:44 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:44
Kayseri'deki otobüs kazasında 14 kişi yaralandı

'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, 'dan 'a gittiği öğrenilen N.O. yönetimindeki 34 CAY 414 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri - Malatya karayolu Olukkaya mevkinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada 14 kişi yaralanırken yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri de yol üzerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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