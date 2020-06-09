Kayseri'deki millet bahçesinde 120 farklı türde 25 bin ağaç ve bitki yer alacak
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Kayseri'deki millet bahçesinde 120 farklı türde 25 bin ağaç ve bitki yer alacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yarın ihaleye çıkacak Hava İkmal Millet Bahçesi'nde 120 farklı türden 25 bin ağaç ve bitkinin yer alacağını bildirdi.

Kayseri'deki millet bahçesinde 120 farklı türde 25 bin ağaç ve bitki yer alacak
09.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:50

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yarın ihaleye çıkacak Hava İkmal Millet Bahçesi'nde 120 farklı türden 25 bin ağaç ve bitkinin yer alacağını bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, TOKİ tarafından yarın ihaleye çıkarılacak millet bahçesi projesinin hayata geçirilecek olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kayseri'deki millet bahçesi projesinin alan büyüklüğü ve içeriğiyle dünyanın da sayılı şehir parkları arasında yer alacağını vurgulayan Büyükkılıç, projede farklı etkinlik alanlarının olacağını ifade etti.

Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekarenin tamamının yeşil örtü şeklinde projelendirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Halihazırda bölgede 6 bin 150 ağaç bulunuyor. Bunların tamamı yerinde korunacak. Büyükşehir Belediyesi olarak buranın yeşil çeşitliliğini artıracak, insanlarımıza keyif ve huzur verecek bir çalışma gerçekleştirdik. Bitki türlerinin çeşitliliğini önemsedik, 120 farklı türden toplam 19 bin bitki ve fidanı millet bahçesine dikerek, toplamda 25 binin üzerinde ağaç ve bitki türüyle ortaya muhteşem bir alan çıkmasını sağlayacağız. Yeşil alanla iç içe geçmiş yaya ve bisiklet yolları, otopark alanı ve 45 bin metrekarelik biyolojik gölet bulunacak. Millet bahçesinde yer alacak bisiklet yollarının uzunluğu 5,5 kilometreyi buluyor. Ayrıca biri 62 bin metrekare, diğeri 19 bin metrekare iki etkinlik çayırı olacak. Bunların yanı sıra mesire alanı, millet kıraathanesi, çocuk oyun alanları, spor alanları, maket uçak ve drone pisti, paintball alanı ve macera parkı da planladık."

Hava İkmal Millet Bahçesi'nin ihalesi yarın TOKİ tarafından saat 15.00'te e-ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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