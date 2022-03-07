Kayseri'deki marketlerde ayçiçek yağı denetimi yapıldı - Haberler

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Kayseri'deki marketlerde ayçiçek yağı denetimi yapıldı

AA, Hakan Can Şahin - Güncel
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Kayseri'deki marketlerde ayçiçek yağı denetimi yapıldı

Kayseri'nin Develi ilçesinde zabıta ekipleri, stokçuluğun önlenmesi amacıyla marketlerde ayçiçek yağı denetim yaptı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde zabıta ekipleri, stokçuluğun önlenmesi amacıyla marketlerde ayçiçek yağı denetim yaptı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, yaptığı açıklamada, reyon ve kasa arasındaki fiyat farkı ile stokçuluğu engellemek adına başlattıkları denetimlerin hassasiyetle devam edeceğini bildirdi.

Hafta sonundan bu yana ekiplerin aralıksız çalıştığını belirten Cabbar, "Ekiplerimiz, stokçuluğa karşı market raflarında ve depolarında denetim gerçekleştirdi. Yapılan bu denetimlerde, stokçuluk konusunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Vatandaşlarımızı her türlü stokçuluğa karşı koruyacağız ve bu denetimlerimizi sürdüreceğiz. Devletimizin açıkladığı gibi yeterli ayçiçek yağı stokumuz var. Kimse kötü senaryolar yazıp, halkımızı yönlendirmeye çalışmasın." ifadelerini kullandı.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Mehmet Cabbar, Kayseri, Zabıta, Güncel, Haberler

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