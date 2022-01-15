Kayseri'deki kumpas operasyonunda 5 tutuklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'deki kumpas operasyonunda 5 tutuklama

Kayseri'deki kumpas operasyonunda 5 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'de insanların evine uyuşturucu yerleştirip kumpas kurdukları belirlenerek gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de insanların evine uyuşturucu yerleştirip kumpas kurdukları belirlenerek gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 10 kişinin insanların evine uyuşturucu yerleştirerek polise ihbar ettiği bilgisine ulaşıldı. Erenköy Mahallesi'nde yapılan operasyonla S.Ç, M.D, İ.F, M.U, A.K, M.C. ve S.Ö. adlı zanlılar yakalanarak gözaltına alındı. İkametlerde ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 150 gram metamfetamin, hassas terazi ve kilitli poşetler ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan S.Ç, M.D, İ.F, M.U. ve A.K. tutuklanırken, M.C. ve S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Ali Göç/İHA)

Kayseri'deki kumpas operasyonunda 5 tutuklama

İstanbul'da uyuşturucu baskını: Trafoya saklanan uyuşturucuyu alan müşteri suçüstü yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu baskını: Trafoya saklanan uyuşturucuyu alan müşteri suçüstü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Kayseri'de insanların evine uyuşturucu yerleştirip kumpas kurdukları belirlenerek gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

title