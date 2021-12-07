Kayseri'deki "kripto para dolandırıcılığı" şüphelisi Antalya'da yakalandı - Haberler
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Kayseri'deki "kripto para dolandırıcılığı" şüphelisi Antalya'da yakalandı

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Kayseri'deki

Kayseri'deki "kripto para borsası dolandırıcılığı" iddiasına ilişkin bir şüpheli Antalya'da yakalandı.

ANTALYA (AA) - Kayseri'deki "kripto para borsası dolandırıcılığı" iddiasına ilişkin bir şüpheli Antalya'da yakalandı.

Kayseri'de 3 yıl önce şirket kuran K.A. ve H.Ö tarafından geçen yıl devreye alınan "Bitrota" adındaki kripto para borsasının kısa süre önce çökmesi üzerine şirket yöneticileri hakkında başlatılan soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerden K.A, Alanya'da gözaltına alındı.

Şüphelinin, şirket merkezinin İstanbul'a taşınmış olmasından dolayı soruşturmanın sürdürüldüğü bu ile gönderileceği öğrenildi.

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AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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