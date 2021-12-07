Kayseri'deki "kripto para dolandırıcılığı" şüphelisi Antalya'da yakalandı

ANTALYA (AA) - Kayseri'deki "kripto para borsası dolandırıcılığı" iddiasına ilişkin bir şüpheli Antalya'da yakalandı.

Kayseri'de 3 yıl önce şirket kuran K.A. ve H.Ö tarafından geçen yıl devreye alınan "Bitrota" adındaki kripto para borsasının kısa süre önce çökmesi üzerine şirket yöneticileri hakkında başlatılan soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerden K.A, Alanya'da gözaltına alındı.

Şüphelinin, şirket merkezinin İstanbul'a taşınmış olmasından dolayı soruşturmanın sürdürüldüğü bu ile gönderileceği öğrenildi.

??Şu ana kadar hiç #kriptopara satın aldınız mı? — Haberler (@Haberler) December 4, 2021

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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