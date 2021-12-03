Kayseri'deki "kripto para dolandırıcılığı" dosyası İstanbul'a gönderildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'deki "kripto para dolandırıcılığı" dosyası İstanbul'a gönderildi

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Kayseri'deki

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, "Bitrota" isimli kripto para borsası üzerinden mağdur olduklarını iddia eden vatandaşların şikayeti üzerine başlattığı soruşturmada, şirketin merkezinin İstanbul'a taşınması nedeniyle dosyayı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

İSTANBUL (AA) - Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, "Bitrota" isimli kripto para borsası üzerinden mağdur olduklarını iddia eden vatandaşların şikayeti üzerine başlattığı soruşturmada, şirketin merkezinin İstanbul'a taşınması nedeniyle dosyayı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Alınan bilgiye göre, 3 yıl önce Kayseri'de şirket kuran K.A. ve H.Ö, geçen yıl "Bitrota" adındaki kripto para borsasını devreye aldı.

Yatırım yapanlara yüksek meblağlarda aylık kazanç vadeden, bu nedenle çok sayıda kişinin yatırım yaptığı kripto para borsasının kısa süre önce çökmesi üzerine mağdur olan vatandaşlar, suç duyurusunda bulundu.

Bu kapsamda, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, şirketin yöneticileri K.A. ve H.Ö. hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul ve Hatay cumhuriyet başsavcılıkları ile koordineli yürütülen soruşturmada, haklarında yakalama kararı çıkarılan 2 şirket yöneticisinin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Kayseri'deki çalışmaları tamamlayan Cumhuriyet Başsavcılığı, işlerini büyüten şirketin genel merkezini geçen yıl İstanbul'a taşıması nedeniyle, yetkisizlik kararı vererek, dosyayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Son dakika gündem: İsrail istihbaratıyla bağlantılı 16 sanığın iddianamesinde 'kripto para' ve 'kameralı gözlük' detayı

Son dakika gündem: İsrail istihbaratıyla bağlantılı 16 sanığın iddianamesinde "kripto para" ve "kameralı gözlük" detayı

 İstanbul merkezli 7 ilde terör örgütü DHKPC operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 7 ilde terör örgütü DHKP/C operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

 Caddebostan sahilindeki kirlilik havadan ve sualtından görüntülendi

Caddebostan sahilindeki kirlilik havadan ve sualtından görüntülendi

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title