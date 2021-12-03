Kayseri'deki "kripto para dolandırıcılığı" dosyası İstanbul'a gönderildi

İSTANBUL (AA) - Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, "Bitrota" isimli kripto para borsası üzerinden mağdur olduklarını iddia eden vatandaşların şikayeti üzerine başlattığı soruşturmada, şirketin merkezinin İstanbul'a taşınması nedeniyle dosyayı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Alınan bilgiye göre, 3 yıl önce Kayseri'de şirket kuran K.A. ve H.Ö, geçen yıl "Bitrota" adındaki kripto para borsasını devreye aldı.

Yatırım yapanlara yüksek meblağlarda aylık kazanç vadeden, bu nedenle çok sayıda kişinin yatırım yaptığı kripto para borsasının kısa süre önce çökmesi üzerine mağdur olan vatandaşlar, suç duyurusunda bulundu.

Bu kapsamda, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, şirketin yöneticileri K.A. ve H.Ö. hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul ve Hatay cumhuriyet başsavcılıkları ile koordineli yürütülen soruşturmada, haklarında yakalama kararı çıkarılan 2 şirket yöneticisinin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Kayseri'deki çalışmaları tamamlayan Cumhuriyet Başsavcılığı, işlerini büyüten şirketin genel merkezini geçen yıl İstanbul'a taşıması nedeniyle, yetkisizlik kararı vererek, dosyayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

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