Kayseri'deki Kan Davası Cinayet Şüphelileri Adliyede

KAYSERİ'de 43 yaşındaki Kıvanç Kansu'yu tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 36 yaşındaki Hüseyin Öztürk ile yanındaki 21 yaşındaki Batuhan Kalkan, polisteki sorgularının ardından adliyeye gönderildi.



Merkez Melikgazi İlçesi Şiremenli Caddesi'nde, 2001 yılında işlediği cinayetten çarptırıldığı hapis cezasını tamamlayarak bir süre önce tahliye olan 43 yaşındaki Kıvanç Kansu, yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı. 16 yıl önce öldürdüğü kişinin yakını olduğu belirtilen 36 yaşındaki Hüseyin Öztürk'ün tabancayla peş peşe açtığı ateşle yaralanan Kıvanç Kansu, kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yaşamını yitirdi.



Soruşturma başlatan polis, kaçan Hüseyin Öztürk ile yanındaki 21 yaşındaki Batuhan Kalkın'ı saklandıkları evde yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından Adli Tabiplikte sağlık konrolünden geçirilerek adliyeye gönderildi.



- Kayseri