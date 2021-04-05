Kayseri'deki kadın cinayeti
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Kayseri'deki kadın cinayeti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayseri'deki kadın cinayeti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 15 farklı yerinden bıçaklandıktan sonra öldürülen ve cesedi yol kenarına bırakılan kadının kimliği henüz tespit edilemedi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 15 farklı yerinden bıçaklandıktan sonra öldürülen ve cesedi yol kenarına bırakılan kadının kimliği henüz tespit edilemedi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayı aydınlatmak için başlattığı çalışma sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Cuma gecesi ilçeye bağlı Saray Bosna Mahallesi Çorakçı Sokak üzerinde yol kenarında hareketsiz şekilde birinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliği henüz tespit edilemeyen ve 25 yaşlarında olduğu öğrenilen kadının vücudunda 15 bıçak darbesinin olduğu belirtildi. Kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayı aydınlatmak için çalışma sürüyor

Öte yandan, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayı aydınlatmak için başlattığı geniş çaptaki çalışma devam ediyor. Büyük bir titizlikle olayı soruşturan ekipler, olaya karışan kişi veya kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - KAYSERİ

Kayseri'deki kadın cinayeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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