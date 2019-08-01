Kayseri'deki kadın cinayeti

Kayseri'de bir kadını tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kocasinan İlçesi Serçeönü Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi'ndeki iş yerinden evine gitmek üzere ayrılan Gülay Şimşek'i (27) tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen Ö.O. (36), Kırşehir'in Mucur ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı mahkemece tutuklandı.

Dünkü olayda ağır yaralanan Şimşek, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA