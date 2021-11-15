Kayseri'deki hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir şüphelinin eve girerek hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir evden hırsızlık olduğu yönünde gelen ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen A.K'yi (29) ikametinde gözaltına aldı.

Girdiği evden pencereden atlayarak kaçmak isteyen ve bu sırada ayağını da kıran A.K'nin 3 ayrı hırsızlık olayının da faili olduğunu öğrenildi.

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri

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