Kayseri'deki hain terör saldırısının 5. yılı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki çeşitli kurum ve kuruluşlar, 17 Aralık 2016'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen terör saldırısının 5. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mesajında 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu 17 Aralık 2016'da düzenlenen terör saldırısının 5. yılında tüm şehitleri rahmetle andığını belirtti.

5 yıl değil, 5 asır geçse de şehitleri, gazileri ve hain terör saldırısını unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayan Büyükkılıç, "Şehit ailelerimiz başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Türkiye Cumhuriyetimize bir kez daha baş sağlığı dilerken, o hain saldırıda yaralanarak gazi olan kahramanlarımıza da bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, her birini alınlarından öpüyorum." ifadelerini kullandı.

MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak da mesajında terör saldırısında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Vatanı bölüp parçalamaya çalışan namertlerin Türk ordusunun karşısına çıkmaya cesaret edemediğini belirten İncetoprak, "Mehmetçiğimizin karşısına çıkmaya korkanlar hain saldırılara başvuruyorlar. Unutulmasın ki Türk milletine karşı yapılan hain saldırıları düzenleyenler hiçbir zaman emellerine ulaşamadılar ve ulaşamayacaklardır." ifadelerini kullandı.

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, İYİ Parti Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kazım Yücel, Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Başkanı Sema Karaoğlu da mesajlarında terör saldırısını lanetlerken şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa diledi.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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