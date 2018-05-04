Kayseri'deki Hain Saldırının Firari Sanığı, Gaziantep'te Yakalandı

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde, 2012 yılında Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik terör örgütü PKK tarafından bomba yüklü araçla yapılan ve 2 polisin şehit olduğu saldırının faillerinden olan ve 7 yıl 6 ay hapis kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari, Gaziantep'te yakalandı.

25 Mayıs 2012 tarihinde, Kayseri'nin Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik PKK terör örgütü tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Hain saldırıda 2 polis memuru şehit oldu, 16 kişi de yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren teröristlere yardım ve yataklık yaptığı saptanan ismi açıklanmayan bir kişi, yargılandığı dava kapsamında; 'silahlı terör örgütüne üye olma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin hapis cezasına çarptırdığı ancak adresinde bulunamayan sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Güvenlik güçleri, saldırı failleri arasında yer alan ve kesinleşmiş hapis cezası ile aranan sanığın Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, firariyi bulunduğu adrese düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Gaziantep