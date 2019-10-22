Kayseri'deki FETÖ/PDY operasyonu

22.10.2019 14:34

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, 12 Temmuz'da terör örgütünün "kılcal damarları" diye tabir edilen, örgüt adına çalışan ve deşifre olmamış "mahrem imamlara" yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 zanlının ifadeleri ile dosya incelemeleri sonucu, yeni örgüt yapılanması içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttükleri belirlenerek yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen Ö.A, Ş.K. ve F.Ç. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kayseri ve İstanbul'da 5 zanlının yakalanması için düzenlenen eş zamanlı operasyonda dün 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adreslerinde bulunamayan 2 zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

Operasyon



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 12 Temmuz'da Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Afyonkarahisar ve Erzurum'da düzenlenen operasyonda, terör örgütünün bölge sorumlularından M.A.Ç'nin de aralarında bulunduğu çeşitli meslek gruplarından 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.



Zanlıların, çeşitli meslek gruplarından para toplayarak cezaevlerindeki FETÖ tutukluları ve hükümlülerinin yakınlarına maddi destek sağladığı, Kurban Bayramı'nda örgüt üyelerinin ailelerine ücretsiz kurbanlık dağıtmayı vadettiği, SİM kart kullanmayan örgüt üyelerinin polislere yakalanmamak için ortak Wifi kullanıp konum atarak buluştukları, yurt dışı merkezli bir bankacılık sistemi üzerinden örgüt üyelerine para transfer ettikleri, yurt dışına kaçacak üyelerin jandarmaya yakalanmamak için doğa yürüyüşçüsü ve piknikçi sanılmaları amacıyla yanlarında kamp ve mangal malzemeleri taşıdığı, Meriç Nehri üzerinden yurt dışına kaçmayı planlayanların, tecrübe kazanmak için Kızılırmak'ta çalışma yaptığı belirlenmişti.



Emniyetin teknik takibi sonucu elde edilen görüntülerde, örgüt üyelerinin araçlarıyla buluşup 30 saniye içerisinde 30 bin dolarlık transfer gerçekleştirdiği kameraya yansımıştı.



Operasyonda "himmet" adı altında toplanan 18 bin 500 lira, 2 bin dolar, 805 avro, örgütsel yazışmalar, tutulan yardım kayıtları ve dijital materyaller ele geçirilmişti.



Zanlılardan 19'u tutuklanmış, diğerleri adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA