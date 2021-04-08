Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 10 tutuklama

Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan arandıkları belirlenen ve örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 18 kişiden 10'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan arandıkları belirlenen ve örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 18 kişiden 10'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan ardışık bir şekilde arandıkları ve örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen, aralarında muvazzaf ve ihraç edilmiş askeri personelden oluşan toplam 20 şüpheli şahsa eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 20 kişiden 18'i yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 kişiden 10'u tutuklanırken, 8 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Ali Göç/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı