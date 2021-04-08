Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 10 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 10 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 10 tutuklama

Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan arandıkları belirlenen ve örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 18 kişiden 10'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan arandıkları belirlenen ve örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 18 kişiden 10'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan ardışık bir şekilde arandıkları ve örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen, aralarında muvazzaf ve ihraç edilmiş askeri personelden oluşan toplam 20 şüpheli şahsa eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 20 kişiden 18'i yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 kişiden 10'u tutuklanırken, 8 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Ali Göç/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Haydar Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Demet Özdemir Caner Cindoruk Murat Yıldırım Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 10 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 18:41:47. #1.14#
title