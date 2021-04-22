Kayseri'deki FETÖ davasında yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası
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Kayseri'deki FETÖ davasında yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası

Kayseri'deki FETÖ davasında yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan fabrika genel müdürü olan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan fabrika genel müdürü olan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık O.C. ile avukatı hazır bulundu.

Duruşmaya Kovid-19 tedbirleri kapsamında basın mensupları alınmadı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile fabrikanın genel müdür yardımcısı K.D'nin tanık olarak dinlendiği duruşmada savcı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık O.C. ise örgüt üyeliği suçlamasını reddederek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık O.C'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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