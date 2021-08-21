Kayseri'deki feci kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
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Kayseri'deki feci kazada ölü sayısı 5'e yükseldi

Kayseri'deki feci kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Kayseri-Malatya karayolu Karatay Mahallesi yakınlarında 2 gün önce meydana gelen trafik kazasında, E.B. yönetimindeki 46 LA 761 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlanmış, kazada anne Fatma Badem, kızları Fatma Özler, Şerife Şan ve Sümeyra Ceyhan hayatını kaybederken, Ejder Badem ile torunları Ebrar Şan (13), Hasan Şan (12), Hasan Hüseyin Şan (11), Ecrin Şan (6), Zümra Özler (5), Asya Sudem Özler (2), İsrafil Özler (1), Halis Ceyhan (4) ve Ayşe Ceyhan (1) yaralandı.

Hastanede tedavi altına alınan Ayşe Ceyhan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - KAYSERİ

Kayseri'deki feci kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
Kayseri'deki feci kazada ölü sayısı 5'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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