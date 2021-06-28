Kayseri'deki eski arkeoloji müzesi fosil müzesi oluyor
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Kayseri'deki eski arkeoloji müzesi fosil müzesi oluyor

Kayseri'deki eski arkeoloji müzesi fosil müzesi oluyor
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eski arkeoloji müzesinin fosil müzesi yapılacağını bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eski arkeoloji müzesinin fosil müzesi yapılacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, eserlerin tarihi Kayseri Kalesi içerisindeki yeni müzeye taşınmasının ardından boşaltılan eski arkeoloji müzesinde restorasyon çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kayseri Koruma Bölge Kurulunca tescile uygun görülmeyen eski müze binasının Büyükşehir Belediyesince restore edildiği, eski binanın yanına Kayseri Koruma Bölge Kurulunca onaylanan ilave bir bina yapılacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İç Anadolu Bölgesi'nin göbeği olan Kayserimiz adeta bir fosil hazinesini, toprağının altında barındırıyor. Kazıldıkça çeşitlilik artıyor. Eski arkeoloji müzesi Kayseri Kalesi'ne taşınmıştı. Eski arkeoloji müzesinin bulunduğu yeri de fosil müzesi yapma çalışmalarımız sürüyor. Eski müze binası belediyemizce mevcut haliyle uygun olarak restore ediliyor. Yanına yine Kayseri Koruma Bölge Kurulunca onaylanan ilave bir binayla fosil müzesine çevireceğiz. Mimar Pembegül Selman tarafından çizilen proje uygulanıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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