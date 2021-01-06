Kayseri'deki dolandırıcılık davası

Kayseri merkezli 15 ilde farklı yöntemlerle 40 kişiyi dolandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7'si tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, M.G, V.Ç, F.K, M.B, Ü.S.Ö, S.K. ve N.S. tutuklu bulundukları Kayseri 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

Bazı müşteki ve tanıkların dinlendiği duruşmada, sanıklar, dolandırıcılık iddiasını reddetti.

Yaklaşık 2 yıldır tutuklu bulunduklarını belirten sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, haklarındaki delillerin büyük oranda toplanması ve tutuklulukta geçen süreyi dikkate alarak F.K, M.G. ve N.S'nin tahliyelerine hükmetti. Heyet, sanıklar V.Ç, Ü.S.Ö, S.K. ve M.B'nin ise mevcut halinin devamına karar verdi.

Heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 31 Mart'a erteledi.

Olay

Kayseri merkezli 15 ilde farklı yöntemlerle 40 kişiyi dolandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik 15 Mart 2019'da düzenlenen operasyonda, aralarında avukat, muhasebeci ve emekli zabıt katibinin de bulunduğu 3'ü kadın 14 kişi gözaltına alınmıştı.

Postacı, kurye, vergi dairesi çalışanı gibi davranarak hileli yollarla imzalattıkları senetler üzerine yüksek meblağlar yazıp haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen sanıkların, icra işlemi başlatma bahanesiyle baskı ve tehdit oluşturdukları, bazı şirketlerin bünyesinde çalışan personeli "devlet desteği" adı altında daha uygun sigortalı göstermek üzere anlaştıkları firmaları dolandırıp gelir sağladıkları, kendilerine ait olmayan araziler üzerinden daire satışı yaparak çok sayıda vatandaşı mağdur ettikleri ve kurdukları hayali yardım toplama dernekleri üzerinden suç örgütüne yüklü miktarda para topladıkları iddia edilmişti.

Sanıkların Kayseri ve İstanbul'daki ikametlerinde, kişi ve firmalar adına düzenlenmiş 66 sahte senet, hesap hareketlerine ilişkin evrak, kişi ve firmalar adına düzenlenmiş 35 çek, 14 sahte kaşe, firma bilgilerinin yazıldığı 2 ajanda, 7 banka dekontu, mağdurlara ait çok sayıda kimlik fotokopisi, senet yapımında kullanılan kağıt kesme makinesi, ruhsatsız 3 tabanca, 3 tüfek, özel kurye kıyafeti ve mağdurlara ait tapu fotokopileri ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya