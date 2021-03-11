Kayseri'deki Dijital Gösterim Merkezini yaklaşık 90 bin kişi ziyaret etti

Kayseri'de İletişim Başkanlığınca yaklaşık bir yıl önce kurulan Dijital Gösterim Merkezi şimdiye kadar 90 bin kişiyi ağırladı.

Kayseri'de İletişim Başkanlığınca yaklaşık bir yıl önce kurulan Dijital Gösterim Merkezi şimdiye kadar 90 bin kişiyi ağırladı.

Cumhuriyet Meydanı Hunat Medresesi önünde yer alan merkez, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürü Mehmet Uğurlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezde bir yıl boyunca 24 etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Merkezin, şehrin en işlek noktasında yer aldığına işaret eden Uğurlu, şunları kaydetti:

"Merkezimizi yaklaşık 90 bin kişi ziyaret etti. Önemli günleri, haftaları ve tarihi şahsiyetleri burada teknolojiden yararlanarak işliyoruz ve vatandaşımıza ücretsiz izletiyoruz. Her ay farklı içerikler oluyor. Son teknoloji hologramla gösterim hazırlanıyor. Bugüne kadar Mevlana, Yunus Emre, Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Akif Ersoy gibi şahsiyetlerle ilgili gösterimler hazırlanıp sunuldu. Milli bayramlarımıza ve 15 Temmuz'a özel gösterimlerimiz oldu. Bu ay 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni işliyoruz. Salgın tedbirlerine uyarak vatandaşlarımızı ağırlıyoruz."

Yeşilhisar ilçesinden gelen Emine Elmas da merkezdeki Çanakkale'nin gösterimini çok beğendiğini belirterek, "Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Çok güzel şeyler izledik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin