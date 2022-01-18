Kayseri'deki depremin hasar tespit çalışmaları sürüyor - Haberler
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Kayseri'deki depremin hasar tespit çalışmaları sürüyor

Kayseri'deki depremin hasar tespit çalışmaları sürüyor
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesindeki 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesindeki 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile AFAD ekipleri, Sarıoğlan ilçesi Palas ve Ilıca ile Bünyan ilçesi Cumhuriyet ve Yenice mahallelerinde ev ve ahır gibi yaklaşık 100 yapıda hasar tespitinde bulundu.

Bölgedeki çalışmalara, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu ile 16 teknik personel, AFAD'dan da 6 mühendis katıldı.

Depremden zarar gören vatandaşların kaymakamlığa ihbarda bulunmasının ardından ekipler, bölgeye gelerek hasar tespiti için çalışma yapıyor.

Kayseri'deki depremin hasar tespit çalışmaları sürüyor

Kayseri'deki depremin hasar tespit çalışmaları sürüyor

Kayseri'deki depremin hasar tespit çalışmaları sürüyor

Kayseri'deki depremin hasar tespit çalışmaları sürüyor

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Sarıoğlan, Kayseri, Palas, AFAD, Güncel, Haber

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