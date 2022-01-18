Kayseri'deki depremin ardından 8 kişi hastaneye başvurdu - Haberler
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Kayseri'deki depremin ardından 8 kişi hastaneye başvurdu

Kayseri'deki depremin ardından 8 kişi hastaneye başvurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesindeki 4.9 şiddetindeki depremin ardından 8 kişi korku ve endişe nedeniyle hastaneye başvurdu.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesindeki 4.9 şiddetindeki depremin ardından 8 kişi korku ve endişe nedeniyle hastaneye başvurdu.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde gece saat 02.28'te meydana gelen 4,9 şiddetindeki depremde can kaybı yaşanmadı. İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, yaptığı açıklamada yaralının da olmadığını söyleyerek, 8 kişinin korku ve endişe dolayısıyla hastaneye başvurduğunu söyledi.

Benli, "Sarıoğlan merkezli oluşan depremde UMKE ve sağlık ekiplerimiz sahada olup yaralı ve can kaybının olmaması sevindiricidir. Hastanelerimize korku ve endişe (anksiyete) ile 8 başvuru olmuştur" dedi. - KAYSERİ

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İl Sağlık Müdürü, Sarıoğlan, Kayseri, 3. Sayfa, Haber

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