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Kayseri'deki depremi önceden sezdiler

Kayseri'deki depremi önceden sezdiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremi, ahırdaki hayvanlar önceden sezdi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremi, ahırdaki hayvanlar önceden sezdi.

Saat 02.28'de merkez üssü Sarıoğlan ilçesi olan 4.9 büyüklüğündeki depremde, bölgede bulunan ahırdaki büyükbaş hayvanların tepkileri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, hayvanların depremden birkaç saniye önce etrafa koşturduğu görülüyor. - KAYSERİ

Kayseri'deki depremi önceden sezdiler

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Sarıoğlan, Kayseri, Yerel, Haber

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