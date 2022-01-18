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Kayseri'deki deprem anı kamerada

İhlas Haber Ajansı / Eren Kan - Haberler | Genel

Kayseri'deki deprem anı kamerada Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'deki deprem anı kamerada

KAYSERİ - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Saat 02.28'de merkez üssü Sarıoğlan olan 4.9 büyüklüğündeki deprem anı, ilçede bulunan güvenlik kameralarına kaydedildi. Meydana gelen depremde bazı ev ve ahırların duvarları zarar görürken, ekiplerin bölgedeki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Kayseri'deki deprem anı kamerada

Kayseri'deki deprem anı kamerada

Kayseri'deki deprem anı kamerada

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / Eren Kan - Son Dakika Haberleri

Sarıoğlan, Kayseri, Genel, Haber

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