Son dakika... DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
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Son dakika... DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

31.12.2020 19:35 | Son Güncelleme: 31.12.2020 19:42

Son dakika gelişmesine göre Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 7 şüpheli tutuklandı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 7 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 28 Aralık'ta merkez Kocasinan ilçesindeki 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu M.A, O.A, M.M, A.A, A.T, M.C.M. ve A.A'nın işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin, 2011-2015 arasında Suriye'nin Halep kenti Azez bölgesinde terör örgütü adına silahlı faaliyette bulundukları, kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları öğrenildi.

Zanlılardan O.A'nın, söz konusu bölgede yaklaşık 60 kişilik örgüt grubunu komuta ettiği belirtildi.

Son dakika... DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
Son dakika... DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
Son dakika... DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
Son dakika... DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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