Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

02.01.2020 18:08 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:08

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 9 zanlıdan 5 'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında, şehir merkezinde bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i, nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılar ise sınır dışı edilmek üzere, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA