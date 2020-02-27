Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kardeş serbest bırakıldı
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Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kardeş serbest bırakıldı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kardeş serbest bırakıldı.

27.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:36
Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kardeş serbest bırakıldı

'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kardeş serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Suriye'de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu kardeşler K.H, M.H ve Ş.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılıkça serbest bırakıldı.

Kardeşler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA

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