Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi

21.10.2019 14:55

Kayseri'de polis ekiplerinin gece saatlerinde düzenlediği DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi.



Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan koordineli çalışmada, Suriye ve Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 kişi tespit edildi. Geçtiğimiz günlerde operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu H.A.H., M.I., A.E.M., S.E.E., H.E.Ş. ve Abdo K.'yı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.



Gözaltına alınan Suriye uyruklu M.I., A.E.M. ve ABDO. (K) işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA