Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan ikisi tutuklandı
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Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan ikisi tutuklandı

Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan ikisi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda jandarma tarafından gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda jandarma tarafından gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışmalarda Suriye'nin Hama ve Azez bölgeleri ile Irak'ta örgüt içinde silahlı faaliyette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan B.A, G.E. ve A.H'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan G.E. ve A.H, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde 2 Haziran Salı günü belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 3 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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