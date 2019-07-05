Kayseri'deki DEAŞ operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında aranan bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri sınır dışı edilmek üzere serbest bırakıldı.

DEAŞ faaliyetlerinin önlenmesi ve örgüte yeni eleman temininin önüne geçilmesi amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen Suriye ve Irak uyruklu 10 şüpheliden 9'u, 2 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA