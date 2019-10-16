Kayseri'deki DEAŞ operasyonu

16.10.2019 16:32

Kayseri'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye ve Irak uyruklu 3 zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, şehir merkezinde bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan A.S.H, İ.E. ve M.H.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye gönderildi.



Savcılık sorgusu tamamlanan A.S.H, İ.E. ve M.H.M. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suriye ve Irak'ta terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik 13 Ekim'de operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan 3 şüphelinin evlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konmuştu.

Kaynak: AA