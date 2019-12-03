Kayseri'deki cinayette 5 kişi adliyede

03.12.2019 13:21 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:21

KAYSERİ'de 3 gün önce Hacı Ahmet Çınar'ın (31) evinde pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

Geçen 30 Kasım'da meydana gelen olayda, merkez Kocasinan ilçesi Fevziçakmak mahallesi Olgun Sokak'ta oturan işsiz Hacı Ahmet Çınar, gece evine giren kimliği belirsiz kişilerce sırtından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Yapılan araştırmada Hacı Ahmet Çınar'ın, geçen 9 Eylül'de merkez Kocasinan ilçesi Mithatpaşa mahallesinde çıkan kavgada G.A. ve amcası Y.A'yı tabanca ile yaraladığı belirlendi. Cinayetin bu yüzden işlendiği şüphesi üzerinde duran polis, G.A. ve Y.A.'nın akrabası olan ve 5 suçtan aranması bulunan M.G.A.'yı gözaltına aldı. Onunla birlikte İ.Ç. (25), G.A. (22), O.E. (24) ve A.T. (25) adlı kadın da yakalandı. Olayda kullanılan tüfek İ.Ç.'nin evinde bulundu. Şüpheliler, sorgularında cinayeti itiraf etti. M.G.A.'nın, Hacı Ahmet Çınar'ı öldürdüğü, diğer 4 kişinin de olay sırasında ve sonrasında ona yardığı ettiği belirlendi. 1'i kadın 5 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA