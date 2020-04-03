Kayseri'deki cezaevinde günde 17 bin maske üretiliyor
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Kayseri, Güncel

Kayseri'deki cezaevinde günde 17 bin maske üretiliyor

KAYSERİ Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Bünyan ilçesindeki 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde, hastanelerin ve ceza infaz kurumlarının maske ihtiyacını karşılamak için günlük ortalama 17 bin maske üretilecek kapasitede atölye oluşturduklarını bildirdi.

03.04.2020 11:45 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:46
Kayseri'deki cezaevinde günde 17 bin maske üretiliyor

KAYSERİ Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Bünyan ilçesindeki 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde, hastanelerin ve ceza infaz kurumlarının maske ihtiyacını karşılamak için günlük ortalama 17 bin maske üretilecek kapasitede atölye oluşturduklarını bildirdi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki 8 cezaevinde koronavirüse karşı alınan önlemler hakkında bilgi verdi. Akın, cezaevlerine girişte dezenfeksiyon ve ateş ölçüm sisteminin uygulanmaya başlandığını, Kayseri Ceza İnfaz Kurumunda bulunan ilk ziyaret bölümüne ise genel müdürlük talimatıyla termal kamera kurulduğunu kaydetti.

'MASKE ÜRETİMİNİ 55 BİN SEVİYELERİNE ÇIKARMAK İSTİYORUZ'Salgın sonrası maske ihtiyacını karşılamak için atölye kurduklarını da ifade eden Başsavcı Akın, şunları kaydetti: "1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde hastanelerin ve ceza infaz kurumlarımızın maske ihtiyacını karşılamak için  günlük ortalama 17 bin üretilecek kapasitede atölye oluşturduk. Yeni makine siparişleri vererek, önümüzdeki günlerde maske üretimini 45 bin ile 55 bin seviyelerine çıkarmak istiyoruz. Tüm kurumlarımızda dezenfekten ve temizlik işlemleri de günlük olarak yapılıyor. Personelin ve tutukluların kullandığı ekipmanlar belli periyotlarla her kullanımdan sonra temizleniyor."'DIŞARDAN GELEN EŞYALAR HAVALANDIRILIYOR'Başsavcı Akın, cezaevlerinde bulunan kişileri virüsten korumak için önlemlerin en üst seviyede olduğunu vurgulayarak, "Kuruma yeni kabul olacak hükümlü tutukluların sağlık raporlarında yurt dışına çıkıp çıkmadıkları ile koronavirüsü belirtisi olup olmadığını inceliyoruz. Kabulüne karar verilenleri ayrı bölümlere yerleştirerek, 14 gün sağlık kontrollerini yaparak, diğer hükümlülere temasını engelliyoruz. Kurum dışından hükümlü tutuklulara gönderilen mektup, kargo, gazete, kişisel giyim ve diğer eşyalarının tamamı 24 saat boyunca havalandırılarak, bekletiyoruz. Cezaevlerinde muayene ve tedaviye başlayarak, hastaneye sevkleri en aza indirdik. Cezaevleri yerleşkesinde bulunan semt poliklinikleri ile de karantina odaları oluşturduk ve hasta olan tutukluların izolesini sağladık. Ayrıca ortak kullanılan çay ocakları ve berberleri kapattık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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