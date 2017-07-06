Kayseri'deki 'Bylock' Operasyonunda 9 Tutuklama

Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 9'u tutuklandı.



FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, FETÖ terör örgütünün haberleşme programı 'Bylock'u kullandıkları belirlenen çeşitli meslek gruplarına mensup 100 kişi için gözaltı kararı verilmişti. Verilen karar sonrasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 64 kişi gözaltına alınmış, gözaltına alınanlardan 17'si emniyetteki işlemlerin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilmişti.



Adliyeye sevk edilen şahıslardan Asım A., Ali E., Ahmet İ., Ahmet Ş., Mustafa A., Nami Ç., Mevlüt M., Numan Ü. ve Murat A. tutuklanırken, Asiye M., Ayşe T., Mustafa A., Nurşen Ç., Menşure E., Necla B., Aslı Ö. ve Aslıhan K. ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KAYSERİ