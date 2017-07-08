Kayseri'deki Bylock Operasyonu

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si daha tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan zanlılardan 16'sının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.



Operasyon kapsamında tutuklu sayısı 57'ye yükseldi.



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 104 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Zanlılardan 67'si gözaltına alınmış, daha sonra sayı 72'ye yükselmişti.



Adliyeye sevk edilen 56 zanlıdan 45'i tutuklanmış, 11'i adli kontrol ve yurt dışı yasağı getirilerek serbest bırakılmıştı.



Soruşturma kapsamında eski Boydak Holding yöneticisi Memduh Boydak'ın da ByLock kullanıcısı olduğu belirlenmişti.



Hakkında yakalama kararı bulunan diğer zanlılar aranıyor.