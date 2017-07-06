Kayseri'deki Bylock Operasyonu

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 67 zanlıdan işlemleri tamamlanan 17'si adliyeye sevk edildi.



Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 17 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 104 kişi hakkında işlem başlatılmış, zanlılardan 67'si gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında eski Boydak Holding yöneticisi Memduh Boydak'ın da ByLock kullanıcısı olduğu ortaya çıkmıştı.



Hakkında yakalama kararı bulunan diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.