Kayseri'deki 'Bitrota' soruşturmasında dosya İstanbul'a gönderildi

İSTANBUL (DHA) - HATAY ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, 'Bitrota' kripto para borsasında dolandırıldıklarını iddia edenlerin şikayeti üzerine şirket sahibi Kenan Altun ve Hasan Özkan hakkında yürütülen soruşturmada Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kentte yürüttüğü soruşturmayı tamamlayıp, şirketin merkezinin İstanbul'a taşınması nedeniyle dosyayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Soruşturma bundan sonra İstanbul'da yürütülecek.

Kayseri'de yaşayan Kenan Altun ve Avusturya vatandaşı Hasan Özkan, 3 yıl önce Endless Yazılım Teknoloji A.Ş. adında şirket kurdu. Şirket geçen yıl aralık ayında 'Bitrota' adındaki kripto para borsasını devreye soktu. Çok sayıda vatandaş, kripto para borsasına yatırım yaptı. Yatırım yapan kişilere aylık yüzde 30 kazanç vaat edildi. Nisan ayında düzenlenen ve binlerce kişinin yatırım yapmasını sağlayan kampanya döneminde ise yüzde 45 kazanç vaat edildi. Sisteme yeni yatırımcı kazandıranlara da yüzde 25 gelir garantisi verildi. Kısa sürede yatırımcısı çoğalan sisteme binlerce kişi para yatırdı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, şirketin Kayseri ile ilgili detayında yaptığı çalışmalarını tamamladı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin şirket merkezini İstanbul'a taşıdığı gerekçesiyle, dosya İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Soruşturma bundan sonra İstanbul'dan yürütülecek.