Kayseri'deki bir mahallede 24 evin karantinası sona erdi Kayseri'de, bir mahalledeki 24 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Kayseri'de, bir mahalledeki 24 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Kocasinan ilçesindeki Yemliha Mahallesi'nde uygulanan karantina, sosyal izolasyonun sağlanması nedeniyle kaldırıldı.

Mahalledeki 24 ev ve bu evlerde yaşayan 150 kişi, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla 32 gün önce karantinaya alınmıştı.

Kaynak: AA