Kayseri'deki bıçaklı kavgada Suriyeli genç yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayseri'deki bıçaklı kavgada Suriyeli genç yaralandı

07.03.2021 19:47 | Son Güncelleme: 07.03.2021 19:50
Kayseri'deki bıçaklı kavgada Suriyeli genç yaralandı

Kayseri'de çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Suriyeli genç hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Suriyeli genç hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Boylar Sokak'ta Suriyeli M.K. (19) ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi arasında tartışma yaşandı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda M.K. aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

M.K, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mustafa Şentop Necmettin Erbakan
Magazin Alişan Lady Gaga Demet Akalın İbrahim Selim
Spor Ali Koç Arda Turan Mustafa Er Halis Özkahya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'deki bıçaklı kavgada Suriyeli genç yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 19:50:29. #1.14#
title