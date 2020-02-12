Kayseri'deki bıçakla kavgada 1 kişi ağır yaralandı
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Kayseri'deki bıçakla kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Kayseri'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

12.02.2020 21:50 | Son Güncelleme: 12.02.2020 21:50
Kayseri'deki bıçakla kavgada 1 kişi ağır yaralandı

'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçesi Gülük Mahallesi'nde 24 yaşındaki Yusuf K. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından, aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Yusuf K, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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