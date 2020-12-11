Kayseri'deki bazı taşınmazların özelleştirme ihaleleri yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kayseri'deki bazı taşınmazların özelleştirme ihaleleri yapıldı

11.12.2020 19:07 | Son Güncelleme: 11.12.2020 19:10
Kayseri'deki bazı taşınmazların özelleştirme ihaleleri yapıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Sümer Holding AŞ adına kayıtlı, Sümer Mahallesi'ndeki 2 taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

Sümer Mahallesi 11600 ada 1 No'lu parselde bulunan 3 bin 791,34 metrekare yüzölçümlü taşınmaza ilişkin görüşmede en yüksek teklif, 17 milyon 400 bin lirayla Feyfer İnşaat Nakliyat Hafriyat Petrol Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Bulutbey İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Demirok Yapı Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortak Girişim Grubu tarafından verildi.

Sümer Mahallesi 11601 ada 1 No'lu parselde bulunan 3 bin 908,13 metrekare yüzölçümlü taşınmaza ilişkin görüşmede ise en yüksek teklifi, 17 milyon 500 bin lirayla Erkut İnşaat Yapı Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şengül

İlgili Haberler

Gıda İhtisas OSB altyapı ihalesinde antlaşma sağlandı
Gıda İhtisas OSB altyapı ihalesinde antlaşma sağlandı
Türkiye'nin elma deposunda son hasat yapıldı
Türkiye'nin elma deposunda son hasat yapıldı
Sivas Belediyesinin meclis toplantısı yapıldı
Sivas Belediyesinin meclis toplantısı yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay İlham Aliyev Donald Trump Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır
Magazin Ebru Şallı Cemal Hünal Haluk Bilginer Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Sörloth Samatta Şenol Güneş Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kız İlaç Antalya Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'deki bazı taşınmazların özelleştirme ihaleleri yapıldı - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 19:20:00. #1.15#
title