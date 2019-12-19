Kayseri'deki 46 hırsızlık olayında 20 kişi tutuklandı

19.12.2019 11:09 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:15

Kayseri'de 15 Kasım-14 Aralık 2019 tarihleri arasında meydana gelen 46 hırsızlık olayında gözaltına alınan 20 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında 7'si evden hırsızlık, 4'ü işyerinden ve kurumdan hırsızlık, 13'ü açıktan hırsızlık, 1'i otodan hırsızlık olayı olmak üzere 25 olayda 36 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında işlem yapılan zanlılardan 12'si tutuklandı.



Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda ise 16'sı oto, 5'i motosiklet hırsızlığı olmak üzere işlem yapılan 21 olayda, Kayseri'den çalınan 17 adet oto ile 3 adet motosiklet bulunarak müştekilerine teslim edildi. Olaylarda gözaltına alınan 23 şahıstan 8'i tutuklanırken, 4'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA