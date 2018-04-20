Kayseri'deki 2 Milyon Liralık Beyaz Eşya Hırsızlığı

Kayseri'de 2 milyon lira değerinde beyaz eşya hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, bir depodan son bir yılda yaklaşık 2 milyon lira tutarında 491 beyaz eşya çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan firma çalışanı U.Ç. ile suç ortağı olduğu ileri sürülen F.K'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zanlıların, son bir yılda depodan malzeme çaldıkları, büyük kısmını farklı illerdeki spot mağazalara sattıkları, kazandıkları parayı otomobil satın alma ve eğlence mekanlarında harcadıkları öğrenilmişti.