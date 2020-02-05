Kayseri'de ziynet eşyası hırsızlığında 4 kişi adliyede (2)
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Kayseri'de ziynet eşyası hırsızlığında 4 kişi adliyede (2)

2 KADIN TUTUKLANDIKayseri'de, girdikleri 2 evden 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Merve A. (25) ve Arzu M. (23) tutuklanırken, Gamze M. (28) ile Sibel K. (29) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

05.02.2020 21:46 | Son Güncelleme: 05.02.2020 21:46
Kayseri'de ziynet eşyası hırsızlığında 4 kişi adliyede (2)

2 KADIN TUTUKLANDI

'de, girdikleri 2 evden 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Merve A. (25) ve Arzu M. (23) tutuklanırken, Gamze M. (28) ile Sibel K. (29) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


Kaynak: DHA
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