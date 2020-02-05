Kayseri'de ziynet eşyası hırsızlığında 4 kişi adliyede (2)

05.02.2020 21:46 | Son Güncelleme: 05.02.2020 21:46

2 KADIN TUTUKLANDI

Kayseri'de, girdikleri 2 evden 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Merve A. (25) ve Arzu M. (23) tutuklanırken, Gamze M. (28) ile Sibel K. (29) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA