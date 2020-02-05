Kayseri'de ziynet eşyası çaldığı iddia edilen kadınlardan 2'si tutuklandı
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Kayseri'de ziynet eşyası çaldığı iddia edilen kadınlardan 2'si tutuklandı

Kayseri'de, evlerden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kadından 2'si tutuklandı.

05.02.2020 18:06 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:06
Kayseri'de ziynet eşyası çaldığı iddia edilen kadınlardan 2'si tutuklandı

'de, evlerden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kadından 2'si tutuklandı.

İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı mahallelerde ikametlerden ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği ikametlerin çevrelerinde çalışma yapan ekipler, M.A, A.M, G.M. ve S.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan bazıları eşarp veya kucağındaki çocukla yüzlerini gizlemeye çalıştı.

Şüphelilerden M.A. ile A.M. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, G.M. ve S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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