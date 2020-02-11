Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle, Sahabiye Mahallesi Büyükşehir Belediyesi yanında, sürücüleri öğrenilemeyen 38 ACD 516, 38 AAF 799, 06 AH 8969 ve 26 VS 115 plakalı araçlar çarpıştı.
Kazada yaralanan Yağmur Ercan ve Şahin Aslan, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.