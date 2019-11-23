Kayseri'de zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi
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Kayseri'de zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 5 araç birbirine girdi.

23.11.2019 22:14 | Son Güncelleme: 23.11.2019 22:19
Kayseri'de zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

'de meydana gelen trafik kazasında 5 araç birbirine girdi.


Edinilen bilgiye göre, ilçesine bağlı Erkilet Dere mahallesinde meydana gelen trafik kazasında 38 YD 159, 38 KV 077, 06 DG 5061, 38 HB 780, 35 KJ 651 plakalı otomobiller birbirine girdi. Meydana gelen kazada yol trafiğe kapanırken, polis ekipleri ikinci bir kazanın olmaması için olay yerinde önlem aldı. Kazada otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri kaza ile ilgili olarak işlem başlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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